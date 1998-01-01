Что такое радиоконструкторы и для чего они нужны?

Любые наборы радиоконструкторов, в том числе и Ардуино, всегда включают в себя основу в виде контроллера. Характерной особенностью всех контроллеров является то, что они способны реагировать на изменения параметров каких-либо приспособлений. Реакция выражается в том, что у контроллера в этот момент также изменятся какие-то параметры. Такие контроллеры есть в каждой умной технике в доме. В чайниках, которые сами отключаются при достижении температуры, микроволновки, отключаемые по истечении заданного времени, или кондиционеры, самостоятельно запускающие режим увлажнения воздуха, когда это требуется. По большому счету вся бытовая или компьютерная техника является своеобразными контроллерами, только более сложными, чем простые платы. Конкретно компьютер является контроллером универсальным – его можно не только расширить или модернизировать под конкретные задачи. С помощью него можно реализовать примитивные и не только контроллеры, для чего нужно иметь под рукой непосредственно сами наборы для радиоконструкторов и специализированный софт.

Уже упомянутый набор Ардуино представляет собой контроллер, который можно подогнать под любые цели, в этом смысле он также является универсальным. Энтузиаст может превратить такой набор в робота, выполняющего установленный набор действий, в самодельные часы с будильником, в термометр или любое другое электронное устройство. Прелесть подобных наборов не только в том, что они предназначены для самостоятельного изучения основ радио и электротехники. Фантазия мастера не ограничивается ничем, так как список подключаемой к такой плате периферии действительно обширен. Это и датчики освещенности или температуры, и кнопки, и рычаги, и индикаторы, и светодиоды, и любые другие элементы, кроме совсем серьезных деталей, как LCD-монитор. С помощью конструктора можно запрограммировать изделие, которое будет приносить пользу в доме, но также можно обойтись и устройствами больше для развлечения – например, можно сделать счетчик событий для подсчета количества подходов кота к миске с едой. Также можно настроить извещатель, который будет подавать сигнал каждый раз, когда количество таких подходов превысит установленную норму. Это все относится больше к развлечению, так как такой контроллер позволяет присоединить туда мышь, модем, принтер, или даже веб-камеру.

При подключении к плате Ардуино так называемых шилдов, можно сделать подобие системы «умного дома». Ничто не мешает разработать и настроить устройство, которое будет контролировать сетевую нагрузку в доме, то есть, следить за включенным светом, за работой обогревателя, чайника или микроволновки. Подключение самодельного устройства к GPS-модулю сделает его маячком для слежки, который можно использовать в автомобиле. Маячок сможет отправлять данные на телефон, при условии наличия GSM модуля, тем самым, можно будет знать, где в данный момент находится автомобиль. Уже протестированных примеров в интернете достаточно, необязательно придумывать что-нибудь свои, инновационное, главное грамотно все реализовать у себя. Уже упоминались отдельные элементы умного дома, системы слежки за работой бытовой техники, аквариума, других устройств. Отдельной областью использования наборов Ардуино является робототехника, для создания которой зачастую и приобретаются подобные наборы. По большому счету единственным ограничением для конструктора Ардуино является личное время, широта фантазии, ну и опыт работы с радиоконструкторам и сопутствующим ему софтом.

Конструктор Ардуино хорош тем, что особенно глубоких познаний в программировании для того, чтобы сделать, по крайней мере, примитивный девайс, не требуется. Проект является в полной мере открытым, для его работы не требуется программатор. В интернете достаточно тематических форумов для обучения особенностей такого конструктора, есть уже наработанные схемы и проекты, и даже целые библиотеки. Среда разработки является кроссплатформенной, то есть, привязки к конкретному софту, железу или операционной системе, нет. Количество совместимых шилдов только растет, благодаря стандартизации расположения выводов.